Aleksei Navalnõi arst nägi poliitikul võimaliku „mürgise aine kahjustust“ ega välista mürgitamist

43-aastane Navalnõi oli kandmas karistust sanktsioneerimata meeleavalduse korraldamise eest, kui ta pühapäeval ootamatult tõsise allergilise reaktsiooniga trellide tagant haiglasse toimetati, vahendab uudistekanal Meduza.

Tema pressiesindaja Kira Jarmõš ütles, et teadaolevalt ei ole Navalnõil millegi vastu allergiat, ent ometigi toimeti ta eile politsei poolt haiglasse paistes näo ja punase nahalööbega.

Olukorra teeb Navalnõi toetajate jaoks murettekitavaks asjaolu, et mehe enda arstidel ei olnud võimalik eile tema juurde pääseda ega omapoolset hinnangut anda, sest opositsionääri palatit valvab hulk politseinikke.

Ihuarstil Anastassia Vassiljeval lubati õhtul meest läbi ukseprao siiski näha ja tema sõnul märkas ta Navalnõil löövet, nahakahjustusi ja mädast eritist silma juures. Tema sõnul „ei saa välistada toksilist kahjustust nahale ja limaskestadele tundmatu kemikaalise aine läbi“.

Vassiljeva spekuleeris, et aine võis sattuda poliitiku organismi „kolmanda osapoole“ abiga, ja nõudis, et Navalnõilt võetaks naha- ja juukseproov ning analüüsitaks ka võimalikku voodilinadelt leitavat ainet.

Opositsiooniliidri advokaat Olga Mihhailova tõdes, et arstid ei oska tegelikult öelda, mis probleem meest eilsest saadik kimbutab.

Haigla ametlik arst ütles aga täna uudisteagentuurile Interfax, et nende diagnoosi kohaselt on mehel krooniline urtikaaria ehk nõgestõbi, mis on üks sagedasematest nahahaigustest. Tema sõnul on Navalnõil juba ka parem olla.