Alabamas tulistati rasedat naist kõhtu. Ta kaotas lapse ja läheb tema surma eest kohtu alla

Jemison vahistati seoses tapmisega, kuid vandekohus ei esitanud talle süüdistust ja naine lasti vabaks. Tol ajal väitis politsei, et Jones alustas argumenti ja Jemison tulistas viimast enesekaitseks.

Ajalehe teatel esitati kolmapäeval süüdistus tapmises hoopis lapse emale Jonesile. Teda hoitakse Jeffersoni maakonna vanglas kautsjonitasuga 50 000 dollarit. On teadmata, kas naisel on advokaat.

„Uurimine näitas, et ainsaks tõeliseks ohvriks oli sündimata laps,” ütles kohaliku politsei ülem Danny Reid detsembris tulistamisjärgsetel päevadel. „Just lapse ema oli see, kes alustas ja jätkas tüli, mille tulemuseks oli tema enda sündimata lapse surm.”

Jeffersoni maakonna Bessemeri piirkonna prokurör Lynneice Washington, kes juhtumiga tegeleb, ei vastanud The Washington Posti ajakirjanike päringutele. Ka kohalikku politseiosakonda helistades, andis telefon ainult kinnist tooni.

Alabama on üks neist Ameerika Ühendriikide osariikidest, kus loode võib seaduste kohaselt olla tapmise või rünnaku ohver. Alabama klassifikatsiooni alusel on sündimata laps „inimene” igas oma arenguetapis alates eostamisest. Abort keelati Alabamas hiljuti ka verepilastuse ja vägistamise korral. Ainsa erandina on see lubatud juhul, kui rasedus kujutab ohtu ema elule.

Alabama kriminaalõiguse ametnik Richard Jaffe ütles, et teda šokeerib tõsasi, et Jonesile esitati süüdistus tapmises, mida võib Alabamas teha ka juhul, kui inimene põhjustab hooletusest teise isiku surma, ignoreerides teadaolevat riski.

„Ükski inimene ei oota eda looga, et teda tulistakse. Ohvri üle kohtumõistmine paneb mind imestama,“ ütles Jaffe ajalehele neljapäeval. „Ta tuleb juba piisavalt leinaga tegeleda, sellest peaks olema küll.“

Tema sõnul kohaldati süüdistust tapmises „äärmusliku tõlgendusega” selle osas, mida võib pidada teadaolevaks riskiks. Hetkel käib muu seas kaasus mehe üle, kes viskas oma võtmed maanteele. Tema abikaasa läks neid üles korjama, ent sai autolt löögi ja suri, misjärel mehele esitati süüdistus oma elukaaslase tapmises.