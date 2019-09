Ajatolla Khamenei: mingit Iraani-USA kohtumist ühelgi tasemel ei tule

Iraani riigitelevisiooni teatel ütles Khamenei, et see on kogu riigi juhtkonna seisukoht ja seda usuvad üksmeelselt kõik islamivabariigi ametnikud, vahendab Associated Press.

„Mingeid läbirääkimisi USA-ga ühelgi tasemel ei tule,” ütles Khamenei.

On räägitud USA presidendi Donald Trumpi ja Iraani presidendi Hassan Rouhani võimalikust kohtumisest ÜRO Peaassambleel New Yorgis.