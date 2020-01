Ajatolla Khamenei: Iraan andis öösel USA-le kõrvakiilu

Khamenei viitas kahe sõjaväebaasi ründamisele Iraagis, kus paiknevad USA sõjaväelased, vahendab CNN.

„Sõjaline tegevus sellisel viisil, see ei ole piisav. Mis loeb, on see, et Ameerika kohalolu, mis on korruptsiooni allikas selles regioonis, see peab lõppema,” ütles Khamenei.

Khamenei ütles ka, et Ameerika püüdis kujutada hukkunud Iraani kindralit Qassem Soleimanit terroristina, mis oli „ebaõiglane ja ebaaus”.

„Iraani rahvas andis hävitava vastuse,” ütles Khamenei, samal ajal, kui rahvas skandeeris: „Surm Ameerikale!”