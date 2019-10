Ajateenija tappis Venemaal 8 kaaslast: isa süüdistab dedovštšinat, ametlik komisjon vägivalda ei tuvastanud

Füüsilise vägivalla tarvitamine Šamsutdinovi vastu kinnitust ei leidnud, teatasid komisjoni allikad RBK-le.

„Versioonid määrustikuvastaste vastastikuste suhete, peksmiste ja muud liiki füüsilise vägivalla kohta kinnitust ei leidnud. Aga suurenenud psüühiline koormus, mida ajateenijad vahiteenistuse käigus kogevad, võis kaasa aidata isikute vahelise konflikti üleminekule tragöödiani viinud tegudeni,” ütles üks allikas RBK-le.

Taga-Baikali krais Gornõi asulas asuv sõjaväeosa asub väejuhatusest ja sõjaväeprokuratuurist kaugel, ülemad kontrollisid selle olukorda, eriti isikkoosseisu valikut korrapidamise ja vahtkondade jaoks harva, teatasid RBK-le mõlemad allikad, viidates komisjoni töö esialgsetele tulemustele.

„Rikkumisi läbi lasknud komandörid võetakse vastutusele kuni vallandamiseni,” ütles komisjonile lähedane allikas.

Reamees Šamsutdinov avas 25. oktoobril väeosa 54160 territooriumil tule teenistuskaaslaste pihta. Kaheksa inimest sai surma ja kaks haavata. Šamsutdinov on kohtu otsusega kaheks kuuks vahi alla võetud. Teda süüdistatakse kahe või enama inimese mõrvas.

Venemaa kaitseministeerium teatas varem juhtumit kommenteerides, et tegemist oli närvivapustusega, mille kutsusid esile isiklikud asjaolud, mis ei ole seotud sõjaväeteenistusega.

Reamehe isa Salim Šamsutdinov on avaldanud arvamust, et uurijad tahavad varjata sõjaväeosas aset leidnud dedovštšinat (psüühiline ja füüsiline vägivald ajateenijate vastu). „Ma arvan, et nad tahavad veeretada süü isiklikele suhetele või sellele, et ta on ebanormaalne, mitte sellele, mis võis olla dedovštšina,” ütles süüdistatava isa.