Ajaleht: Vene spioonid on kasutanud Prantsuse Alpe Šveitsi piiri ääres tagalabaasina

Üksus 29155 on tegutsenud ka näiteks Bulgaarias, Moldovas ja Montenegros.

Le Monde kirjutas, et mõned agendid tulid Prantsusmaale korduvalt, teised aga vaid ühe korra. Üks võimalus on see, et peatudes Haute-Savoies lootsid agendid enne missioonide täitmist kahtlustustest vabaneda.

Haute-Savoies peatunute hulgas on ka Skripalide mürgitamises süüdistatavad GRU agendid, kelle varjunimed olid Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov.

Lääne luureteenistused ei ole seni leidnud mingeid materjale, sealhulgas relvi, mida agendid oleksid Prantsusmaale maha jätnud, teatas Le Monde. Nende Haute-Savoies viibimist kinnitab aga see, kus nad sõid, peatusid ja poes käisid.

„Kõige tõenäolisem hüpotees on pidada seda (Haute-Savoied) tagalabaasiks kõigile varjatud operatsioonidele, mille üksus 29155 Euroopas läbi viis,” ütles anonüümseks jäänud kõrge Prantsuse luureametnik Le Monde’ile.