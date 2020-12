Ajaleht: Valge Maja ametnikud tunnevad kasvavat ärevust seoses Trumpi võimuhaaramise ideedega

Väljaandega rääkinud ametnike sõnul veedab Trump viimasel ajal liiga palju aega inimestega, keda peetakse pooletoobisteks või vandenõuteoreetikuteks, ja flirdib räige võimu kuritarvitamisega.

Hirmud hõlmavad a) Trumpi huvi oma endise riikliku julgeoleku nõuniku Michael Flynni metsiku jutu vastu sõjaseisukorra väljakuulutamisest; b) ideed täidesaatvast korraldusest hääletusmasinate rekvireerimiseks; ja c) lummutist anda vandenõuteooriaid propageerivale juristile Sidney Powellile koht valitsuses ja juurdepääsuluba konfidentsiaalsele julgeolekuteabele.

Axiosega vestelnud administratsiooni kõrge ametnik ütles, et kui Trump "jagab poliitikute vanglasse panemise ähvardusi ja veedab aega vandenõuteoreetikutest pooletoobistega, - kes ütlevad avalikult, et sõjaseisukorra väljakuulutamine poleks midagi erilist, - on võimatu mitte hakata muretsema selle pärast, kuidas see kõik lõpeb".

"Täna on murelikud ja närvilised inimesed, kes ei ole põlvist nõrgad bürokraadid, keda me jälestame," lisas ametnik. "Need on inimesed, kes on pidanud vastu vaieldamatult suuremale hullumeelsusele ja kaosele kui ühegi teise administratsiooni ametnikud meie ajaloos."

Trump tuli valitsusliikmete kohtumisel reedel välja ettepanekuga teha Powellist valimispettuste erinõunik. Idee hõlmas hääletusmasinate rekvireerimist - protsessi, mida hakkaks teoks saamisel läbi viima presidendile lojaalne erinõunik Powell, märgib Axios.

Valge Maja advokaat Pat Cipollone ja kantseleiülem Mark Meadows "lükkasid jõuliselt ja korduvalt tagasi Sidney Powelli välja käidud ideed," lisas allikas. Kohtumisel osales ka Michael Flynn, kellele Trump andis novembris armu ja kes on populaarne valimispettust uskuvate Trumpi pooldajate seas.

Täpselt kuu aja pärast, 20. jaanuaril peaks toimuma Joe Bideni ametisse vannutamine.