Ajaleht: USA eskaleerib digitaalset sissetungi Vene elektrivõrkudesse. Trump läks marru

USA kaitseministeeriumi tänaste ja endiste ametnike väitel hakkas riik juba mõne aja eest Venemaa elektrivõrkudesse ja teistesse sihikul olevatesse süsteemidesse oma arvutikoode integreerima, mis võimaldaks tõsisema konflikti korral läbi viia küberrünnakuid sealsete võimude halvamiseks.

Teadaolevalt soovitakse venelasi sellega ennekõike heidutada pärast nende sekkumist USA demokraatlikku protessi viimaste riigipeavalimiste ajal, ent vajadusel on olemas ka võimekus potentsiaalseteks rünnakuteks.

USA president Donald Trump süüdistas laupäeval ajalehte artikli avaldamise tõttu riigireetmises. „Kas te suudate uskuda, et läbi kukkuv The New York Times tegi just loo, teatades, et USA hoogustab oluliselt küberrünnakuid Venemaale," säutsus Trump oma Twitteri kontol. „Tegemist on sama hästi kui riigireetmisega omal ajal nii healt ajalehelt, mis vajab nüüd meeleheitlikult lugu, mis tahes lugu, olgu või meie riigile halba.“

Trumpi sõnul ei ole lool ka mingisugust tõepõhja all ja tema meelest on see järjekordne märk, et ajakirjanike näol on tegemist rahvavaenlastega.