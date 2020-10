Ajaleht: Trumpil on koroonaviiruse sümptomitest madal palavik, köha, jõuetus ja väsimus

Isegi nende puhul, kelle sümptomid taanduvad, ei tea arstid, kuidas viirus võib nende keha pikaajaliselt mõjutada. Kuid kuna see näib tungivat peaaegu igasse kehasüsteemi, on võimalik, et see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.

"Ma pole kunagi näinud nakkust sedavõrd laiaulatuslike ilmingutega," ütles USA riikliku allergia- ja nakkushaiguste instituudi direktor Anthony Fauci.