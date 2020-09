Ajaleht: Trump maksis 2016. ja 2017. aastal vaid 750 dollarit tulumaksu

Ajalehe väitel selgub nende käsutuses olevatest maksudokumentidest, et tänane riigipea on juba aastaid maksude maksmisest kõrvale hoidnud, vahendab The Guardian.

Trump maksis 750 dollarit maksudeks nii 2016. kui 2017. aastal. “Viieteistkümnest varasemast aastast kümnel ei maksnud ta üleüldse riiklikku tulumaksu - suuresti seoses deklaratsiooniga, et ta kaotas rohkem raha kui teenis. /.../ Trump on olnud seega palju edukam ärimoguli mängimisel, kui äritegevuses endas,” märgib New York Times.

Mitmed tema ettevõtted, sealhulgas golfiväljakud, teatavad märkimisväärsetest rahalistest kahjudest, mis on aidanud tal üleüldist maksukoormust langetada.

Maksudokumendid “sisaldavad teavet, mille Trump on ise USA riigitulude ametile (IRS) avaldanud, mitte sõltumatu finantsekspertiisi tulemusi. “Neist tuleb välja, et Trumpil on sadu miljoneid dollareid väärtuslikku vara, kuid ei paljasta tema tegelikku rikkust. Ühtlasi ei paljasta need mingeid varem teatamata seoseid Venemaaga,” kirjutab New York Times.

Trump ise kirjeldas ajalehe lugu kui “täielikku valeuudist”.

“See on täielik väljamõeldis. Sisuliselt nad väidavad, et ma ei ole midagi maksnud. Esiteks ma maksin riigile palju ja teiseks olen ma maksnud makse ka New Yorgi osariigile, mis nõuab palju,” ütles Trump. “Küll kõik tuleb avalikuks. Ootan innuga selle avalikustamist. Ootan innuga paljude asjade avaldamist.”

Ajalehe lugu Trumpi maksudeklaratsioonide kohta ilmus vaid mõned päevad enne esimest valimisdebatti demokraadist rivaali Joe Bideniga ning viis nädalat enne 3. novembri presidendivalimisi.