Ajaleht: Rootsis paljastas suur andmeleke muu hulgas parlamendi ja pankade salajasi turvasüsteeme

Küberrünnak toimus ettevõtte Gunnebo vastu, mis vastutab mitmete pankade ja ametkondade turvasüsteemide eest. Üks klient on ka Rootsi parlament Riksdag, vahendab Yle Uutiset.

Lekkinud andmete hulgas on näiteks Riksdagi turvasüsteeme puudutavaid detaile ja pankade varakambrite jooniseid. Koos üksikasjadega avalikustati ka maksuameti ehitusjärgus olevate ruumide salajased joonised.

Lekkinud dokumentide hulgas on üksikasjalikke andmeid muu hulgas Gunnebo klientide alarmsüsteemide ja valvekaamerate paigutuse kohta. Dagens Nyheteri teatel on kõigile internetis näha näiteks SEB ühe pangakontori häirenuppude asukoht.

Ka vähemalt kahe Saksa panga varakambrite joonised on lekkinud andmete hulgas. Lisaks sellele on avalikustatud „ühe teise Euroopa riigi” pangaautomaatide paigaldamist ja turvasüsteeme puudutavad andmed.

Dagens Nyheteri teatel on avaldatud ka Nordea panga Rootsi pangaautomaate puudutavaid andmeid, aga need on pärit 2010. aastast.

Andmekaitseekspert Leif Nixon ütles Dagens Nyheterile, et hooneid puudutavate salajaste andmete avalikuks saamine on eriti problemaatiline, sest hoonete konstruktsioonides ei saa muudatusi tagantjärele eriti lihtsalt teha.

Rahvusvaheliselt tegutsev ettevõte Gunnebo teatas, et vaatab lekkinud dokumente läbi ja kontakteerub vajaduse korral klientidega.

Parlamendi haldusaparaadis ei oldud andmelekkest veel midagi kuuldud, kui Dagens Nyheter selle kohta küsis. Maksuamet, Nordea ja SEB teatasid, et Gunnebo on nendega ühendust võtnud.

Küberrünnak toimus augustis ja Gunnebo nimetas seda toona organiseeritud IT-rünnakuks. Gunnebo teatas sellest Rootsi julgeolekupolitseile (Säpo) kui tööstusspionaažist.

Pärast rünnakut väitis Gunnebo, et suutis rünnaku edukalt tõkestada. Nüüd väidab ettevõte, et ei teadnud siis veel võõrastesse kätesse sattunud andmetest.

Ründaja võttis Gunneboga ühendust ja ähvardas varastatud andmed avaldada, kui Gunnebo ei nõustu tema nõudmistega. Ettevõtte tegevjuht Stefan Syrén ütles Dagens Nyheterile, et Gunnebo ei ole lunaraha maksnud ega väljapressija sõnumile isegi vastanud.