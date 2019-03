Ajaleht: May Brexiti-lepe pälvib toetuse, kui ta ise tagasi astub

Ajaleht The Daily Telegraph kirjutab allikatele toetudes, et May karjäär sai tegelikult de facto lõpu juba siis, kui tema Brexiti-lepe teist korda parlamendis läbi kukkus. Tema jätkamist on ajalehe andmetel valmis toetama veel ainult kaks tema enda valitsuse ministrit, ülejäänute meelest peaks ta lahkuma hiljemalt juunis, parem juba mais pärast Euroopa Parlamendi valimisi.

On vaja, et May lahkuks, sest seejärel saaks tooride meelest läbirääkimistel Euroopa Liiduga keerata uue lehekülje. Kui ta on nõus lahkuma, lubab partei euroskeptiline tiib tema lahkumisleppe kolmandal hääletusel seda toetada.

May on juba lubanud, et ta astub erakonnajuhi kohalt õige pea tagasi ega vii erakonda valimistele 2020. aastal.