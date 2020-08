Ajaleht: koroonaviirus röövib Eestisse missioonile tulevatelt Taani sõduritelt puhkuse

Möödunud nädalal kehtestas Eesti nimelt nõude, et Taanist pärit reisijad peavad riiki sisenemisel olema 14 päeva karantiinis.

Mõned sõdurid kaotavad seetõttu osa oma puhkusest, samas kui teistel lükatakse puhkus augustist novembrisse, ütles kolonelleitnant Jens Lønborg, kes on Taani relvajõdude väejuhatuse operatsioonide osakonna juhataja.

„Kui säilitame sõdurite puhkuse esialgse plaani, tähendab see tõesti seda, et Eestis olevad sõdurid ei suuda toimida ühtse väena. See ei ole jätkusuutlik," ütles kolonel.

Praegu on 76 Taani sõdurit kodumaal puhkusel. Tagajärg nende jaoks on see, et kui nad lähiajal Eestisse naasevad, paigutatakse nad Tapal karantiini. Seal viibivad nad 14 päeva enne, kui saavad taas osa võtta missiooni igapäevaelust, teatavad Taani relvajõud.

Tegelikult on Taani sõdurid Eestis karantiininõuetest vabastatud, sest ühena vähestest eranditest ei kehti see "välisriikide sõjaväelastele".

Taani relvajõud on aga nakkuse leviku ohu minimeerimiseks ise otsustanud, et Eesti poolt tehtud erandit tuleks kohaldada ainult "erijuhtudel, kui sõdureid on vaja operatiivselt kiiresti ümber paigutada".

"Puhkust ei peeta selles kontekstis operatiivselt vajalikuks", märgivad relvajõud.

Ligi 200 Taani sõdurit viibivad Eestis NATO tõhustatud missiooni Forward Presence (eFP) raames.