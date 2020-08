Ajaleht: julgeolekuteenistused jälgisid enne Navalnõi haigestumist tema igat sammu

Julgeolekuteenistuste allikate sõnul järgnesid Navalnõile neil päevadel erariietes FSB ametnikud ning igat tema sammu jälgiti tähelepanelikult läbi turvakaamerate, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Allikad kirjeldasid ajalehele mehe Siberi reisi ajakava detailsusteni, avaldades muu seas mitu tuba Navalnõi esindajad kohalikus hotellis broneerisid ja selle, et mees ei ööbinud toas, kus ta kirjade järgi pidanuks.

Talle salaja broneeritud korter avastati julgeolekuteenistuste poolt pärast seda, kui üks tema toetajatest sinna sushit tellis.

"Jälgimise ulatus ei üllata mind üldse, me olime sellest enne suurepäraselt teadlikud," ütles Navalnõi pressiesindaja Kira Jarmõš artiklit kommenteerides. "Üllatav on aga see, et (julgeolekuteenistused) ei häbenenud seda kirjeldada."

Moskovskii Komsomoletsiga rääkinud julgeolekuametnikud väitsid, et Navalnõi liikumiste jälgimine ei paljastanud ühtegi kahtlast kontakti, mis võiks olla seotud tema haigestumisega.

Julgeolekuametnikud usuvad, et juhul kui Navalnõi mürgitati, leidis intsident aset kas lennujaamas või lennukis.

Ajaleht väitis siiski, et nad ootavad endiselt politsei poolt võetud proovide, sh õhust võetud proovide tulemusi kõigist Navalnõi ja tema meeskonna reisil külastatud kohtadest. Viimased peaksid selguma järgmise nädala jooksul, kuid ei ole teada, kas need ka avalikuks tehakse.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles reedel, et ei ole endiselt teada, mis põhjusel Navalnõi haigestus. Ta oli varem öelnud, et mis tahes mürgitus tuleb kinnitada laboratoorsete testidega ning et Omski arstid tegid Navalnõi abistamiseks kõik endast oleneva.