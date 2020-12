Ajaleht: Joe Biden vannutatakse USA presidendiks tõenäoliselt virtuaalselt

78-aastane Biden vannutatakse ametisse 20. jaanuaril, kirjutab ajaleht The Wall Street Journal.

Kuigi juba valimistest saadik püstitatakse USA Kapitooliumi juurde suurt lava, mida tavapäraselt kasutatakse uue riigipea ametisse vannutamiseks, teatas Biden reedel, et seekordne tseremoonia saab olema nagu ei ükski varasem.

Ta ütles, et suuri rahvahulki ei maksa sel korral pealinna Washingtoni tänavatele oodata, sest traditsioonilisi pidustusi tulenevalt nakkusohust ei korraldata. Tema sõnul toimub selle asemel mitmeid väiksemaid üritusi, mida kantakse üle virtuaalselt ning kus järgitakse rangelt sotsiaalset distantseerumist.

Joe Bidenilt küsiti ka, kas ta soovib, et ametist lahkuv president Donald Trump, kes keeldub endiselt kaotust tunnistamast, osaleks tema ametisse vannutamise tseremoonial. Ta tunnistas, et isiklikult ta sellest ei hooli, ent "mõnes mõttes on Trumpi osavõtt oluline, et suudaksime selle kaose lõpus näidata - mille ta on loonud -, et valitseb rahumeelne võimu üleandmine konkureerivate osapooltega, kes seisavad seal, suruvad kätt ja liiguvad elus edasi".