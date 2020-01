Ajaleht: Iraani rakett tabas ekspertide arvates lennuki kokpitti

"Vene [päritolu] õhutõrjerakett Tor tabas lennuki nina alumist osa, otse kokpiti all. Otsetabamus ja kabiin lendas seestpoolt õhku. Lennuki signaale edastav transponder lülitus hetkega välja," vahendas uurijate sõnu väljaande peatoimetaja Juri Butusov.

Tema sõnul avastati pärast kõigi lennuki osade n-ö laialilaotamist, et "kokpiti põhi on puudu". Õnnetuspaigalt kokku kogutud rusude seast leiti aga kokpiti ülemine osa, millel on silmaga näha raketikahjustusi, kirjeldas Butusov.

Ta märkis ka, et uurijate arvates on võimalik, et veel ka teine rakett tabas lennukit samasse kohta. "Kuid see kõik tuleb veel välja selgitada," rõhutas Butusov.

Teheran tunnistas pärast mitmepäevast eitust ööl vastu tänast, et tulistas kogemata alla Ukraina reisilennuki, mille pardal oli 176 inimest, nimetades seda "andestamatuks veaks".

Iraani president Hassan Rouhani ütles, et "riik kahetseb siiralt seda katastroofilist viga".

Armee teatel põhjustas raketilöögi see, et Ukraina lennuk lendas sõjaväebaasi lähedale.