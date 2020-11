Ajaleht: Iisraeli agendid tapsid Teherani tänavail terroriorganisatsiooni Al-Qaida võtmeisiku

Abdullah Ahmed Abdullah, keda tunti ka kui Abu Muhammad al-Masrit, lasti maha kahe mootorratturi poolt Iraani pealinna tänavatel 7. augustil, teatab ajaleht, toetudes allikatele luureagentuurides.

Al-Masri tapmist, keda nähti al-Qaida praeguse juhi Ayman al-Zawahiri tõenäolise järeltulijana, hoiti salajas kuni praeguseni, mil info lekkis ajakirjandusse, vahendab Reuters.

Afganistani kõrge julgeolekuallikas ütles juba oktoobris Reutersile, et al-Masri, kes on pikka aega olnud USA föderaalse juurdlusbüroo (FBI) kõige tagaotsitumate terrorikurjategijate nimekirjas, tapeti Teherani Pasdarani piirkonnas. Toona keeldusid lääneallikad seda väidet kinnitamast.

On ebaselge, milline roll oli Ameerika Ühendriikidel Egiptuses sündinud võitleja tapmisel, kui üldse, märkis The New York Times. USA võimud on jälitanud al-Masrit ja teisi al-Qaida juhtliikmeid Iraanis juba aastaid.

Terroriorganisatsioon ei ole veel väejuht al-Masri surmast teatanud, Iraan on juhtunust vaikinud ning ükski valitsus ei ole võtnud teo eest ka avalikult vastutust, märkis ajaleht.

Iraan väljastas täna avalduse, milles eitas seesuguse tapmise aset leidmist ja märkis, et nende maal ei ole olnud ühtki al-Qaida "terroristi".

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Saeed Khatibzadeh ütles oma avalduses, et USA ja Iisrael üritavad mõnikord Iraani selliste rühmitustega siduda valetades ja meediasse valeteavet lekitades, vältimaks vastutust selle grupi ja teiste terrorirühmituste kuritegeliku tegevuse eest regioonis".

USA ja Iisrael ei soovinud laupäeval teateid al-Masiri võimalikust surmast kommenteerida.