Ajaleht Expressen avastas, et kommunaalpoliitik tegeleb pagulaste Rootsi smugeldamisega

Expressen filmis Alasaadi varjatud kaameraga, kui ta pakkus ajakirjanikele, et smugeldab nelja-aastase lapse Kreekast Rootsi laenatud passi abil. Alasaad kelkis ka, et on smugeldanud Rootsi suure hulga pagulasi. Tema taks on 20 000 krooni (1800 eurot) lapse eest ja 30 000 krooni (2750 eurot) täiskasvanu eest.

„Ma teen seda raha eest, ma tahan raha saada,” ütles Alasaad salaja filmitud vestluses.

Facebookis ja reklaamides, mida Alasaad postitab foorumitesse, mis on mõeldud pagulastele, kes püüavad Euroopasse pääseda, nimetab Alasaad ennast lihtsalt Ahmadiks.

Ahmad on Expresseni teatel vaid üks paljudest inimsmugeldajatest foorumis. Euroopasse kippuvad inimesed osalevad vestlustes ja viibivad parajasti Süürias, Türgis, Kreekas ja Egiptuses.

„Ahmad” pöördub aga otse pagulaste poole, kellel on õnnestunud Kreekasse pääseda ja tahavad nüüd edasi Rootsi saada.

Tema sõnul on tema meetod kasutada ainult kehtivaid isikut tõendavaid dokumente, mida ta „laenab” pagulastelt, kellel on juba Rootsis elamisluba.

Kui Expressen Rootsis Alasaadile filmitud materjali näitas, kinnitas ta, et see on tema, ja ütles, et lahkub kohe kõigist poliitilistest ametitest.