Ajaleht: Euroopa Liit võib koroonaviiruse leviku tõttu ameeriklased 1. juulist jätkuvalt oma ukse taha jätta

Ajalehe The New York Times teatel ei lubata esialgsete plaanide kohaselt Venemaa ja Brasiilia kõrval sisse ka inimesi Ameerika Ühendriikest, mis on suureks löögiks USA rahvusvahelisele mainele ja kriitiline hinnang sellele, kuidas president Donald Trump on reageerinud pandeemiale USA-s, kus on tuvastatud 2,3 miljonit nakatunut, kellest 120 000 on jätnud oma elu.

Euroopa Liit vaagib praegu kaht nimekirja riikidest, kellele oma piir avada, lähtudes sellest, kuidas riigid koroonaviiruse pandeemiaga toime on tulnud. Mõlemas nimekirjas on Hiina, aga ka sellised arenguriigid nagu Uganda, Kuuba ja Vietnam. Kumbki ei hõlma aga ameeriklasi ega teisi riike, kus nakatumiste arv on endiselt kõrge.

Euroopa Liit keelas USA-st ja mujalt maailmast blokki lendamise juba märtsi keskpaigast, võimaldades siseneda vaid erandjuhtudel. Otsus, millistele riikidele alates 1. juulist piirid avatakse, peaks tulema järgmise nädala jooksul.

Võimalik sisenemiskeeld ameeriklastele peegeldab osaliselt pandeemia muutuvat mustrit. Märtsis, kui epitsenter oli Euroopas, pahandas Trump Euroopa juhte, kui keelas enamiku Euroopa Liidu riikide kodanikel Ameerikasse reisida. Trump põhjendas sammu sel ajal vajadusega Ameerika Ühendriikide kaitsta. Tol hetkel oli tuvastatud seal pelgalt tuhatkond nakatunut.

Tänaseks on olukord teistsugune: kui Euroopas on pandeemia suuresti kontrolli alla saadud, siis Ameerika Ühendriikides on nakkusjuhtumite arv sõltuvalt osariigist endiselt tõusu teel ning sel nädalal nähti mitmel pool ka rekordarve. USA on ka oma üleüldiste näitajate poolest maailmas esikohal.