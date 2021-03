Ajaleht: Euroopa Liit püüab USAst AstraZeneca vaktsiini kätte saada

Ajaleht The Financial Times kirjutab, et 27 riiki hõlmav Euroopa Liit soovib, et Washington tagaks Euroopas tootmiseks vajalike vaktsiinikomponentide saadetiste vaba liikumise.

“Usume, et saame teha koostööd USA-ga, tagamaks, et vaktsiinitootjate lepingulisi kohustusi USA-s toodetud või villitud vaktsiinide tarnimise näol austatakse täielikult,” ütles Euroopa Komisjoni esindaja FTle.

Euroopa Liidu riigid alustasid vaktsineerimist detsembri lõpus, kuid see edeneb oluliselt aeglasemalt kui teistel rikastel riikidel, sh endisel liikmesriigil Suurbritannial ja USAl. Ametnikud süüdistavad aeglases vaktsineerimistempos osaliselt tootjate tarneprobleeme.

Euroopa Komisjon ja Itaalia astusid sel nädalal jõulise sammu, blokeerides Austraaliale suunatud AstraZeneca koroonaviiruse vaktsiini saadetise. Oma otsust põhjendati just nimelt tõsiasjaga, et vaktsiinitootja ei ole pidanud kinni oma lubadustest EL-i ees.

“Töötame 24/7 selle kallal, et parandada tarnet ja jõuda teise kvartali ootustele lähemale,” ütles AstraZeneca tegevjuht Pascal Soriot veebruaris avalikul arutelul ELi seadusandjatega.

Ühtlasi plaanib EL COVID-19 vaktsiinide ekspordilubade kava pikendamist juuni lõpuni, ütlesid kaks ELi allikat Reutersile. Kava kohaselt peavad ettevõtted enne dooside eksportimist saama selleks vastava loa ning nende taotlused võidakse tagasi lükata, kui neil on täitmata tarnekohustusi EL-i ees.