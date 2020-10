Ajaleht: Briti valitsus kehtestab üleriigilise karantiini

Johnson kohtus reedel rahandusminister Rishi Sunaki, valitsuskabineti minister Michael Gove'i ja tervishoiuminister Matt Hancockiga, arutamaks nendega riikliku tervishoiuteenistuse (NHS) murettekitavat värsket statistikat koroonaviiruse leviku kohta, vahendab The Times.

Ajalehe teatel annab Johnson esmaspäeval pressikonverentsi, kus ta teatab uutest meetmetest, mille kohaselt tuleb mõnede eranditega kõikidel kauplustel ja asutustel oma uksed sulgeda. Väidetavalt jõustuks üleriigiline karantiin tuleva nädala kolmapäevast ja kestaks kuni 1. detsembrini.

The Timesiga kõnelenud kõrge valitsusametnik ütles, et meetmete üle endiselt arutatakse ja lõplikku otsust veel ei ole. Tema sõnul kaalutakse alternatiivina ka piirkondlike meetmete karmistamist, ent ministrite seas on poolehoid pigem üleriigilistele piirangutele.

"Andmed on tõesti halvad," ütles allikas ajalehele. "Tänasel päeval näeme koroonaviiruse leviku tõusu üle kogu riigi ja haiglad näevad vaeva, et hakkama saada."

Ta märkis ka, et valitsuse senises seisukohas, et koroonaviirust tuleks tõkestada ennekõike piirkondlike meetmega, toimus nihe pärast seda, kui Inglismaa peaarsti asetäitja Jonathan Van-Tam hoiatas neljapäeval valitsuskabinetiga kohtudes, et viiruse levik ei ole enam kontrolli all.

Olukord on sedavõrd murettekitav, et Põhja-Inglismaal hakatakse valitsuse teatel masstestimist läbi viima sõjaväe abiga. Tervishoiuteenistus andis reedel teada 24 405 uuest juhtumist, mis tähendab 12% tõusu võrreldes eelmise nädalaga. Ööpäeva jooksul jättis elu 274 koroonaviirusega nakatunut.

Johnson on varem väljendanud muret, et teine ​​üleriigiline karantiin võib olla nagu "Hotell California", millel pole eales lõppu, kui see kord sisse seatakse.