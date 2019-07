Ajaleht: briti suursaadik kirjeldas memodes Trumpi „asjatundmatu, ebakindla ja saamatuna“

Ta andis memodes Valgele Majale armetu hinnangu, öeldes, et see on president Trumpi tõttu „unikaalselt düsfunktsionaalne“, sest temaga koos saabus sinna „kõlvatu sisesõda ja kaos“, ning avaldas kahtlust, kas see üldse „hakkab iial pädevana näima“, kirjutab ajaleht The Mail on Sunday.

Sir Kimi memodest võib lugeda põhjalikku ülevaadet Trumpi administratsioonist alates 2017. aastast kuni tänaseni. Ametnike sõnul ei tohiks sisedokumentide lekkimine ega suursaadiku kirjelduste siiras stiil läbisaamist Valge Majaga segada, ent see võib siiski jätta Londoni halba valgusesse, märgib Sky News.

Trumpini jõudmiseks „tuleb teil oma jutupunktid teha lihtsakoeliseks, isegi nüriks“, kirjeldas saadik memodes USA riigipea vähest võimekust teemadesse põhjalikumalt süüvida.

USA poliitikat Iraani suhtes iseloomustas ta "ebajärjekindla, kaootilisena", seades kahtluse alla ka Trumpi avaliku põhjenduse, miks ta otsustas loobuda õhurünnakust Teheranile pärast USA drooni allatulistamist iraanlaste poolt.