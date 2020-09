Ajakiri: Vene närvimürk Novitšok, mida Navalnõi ründamiseks kasutati, oli varasemast mürgisem

Ajakirja teatel rääkis luureülem Kahl mürgi potentsusest "salajasel kohtumisel". Välisluureteenistus oma leide ega järeldusi ametlikult ei kommenteeri, järgides tavapärast praktikat, vahendab Reuters.

Föderaalse Teabeteenistuse (Bundesnachrichtendienst) pressiesindaja ütles reedel Reutersi päringu peale, et "luureteenistus kommenteerib kõiki oma järeldusi ainult föderaalvalitsusele ja Bundestagi vastutavatele komiteedele", lisades, et kohtumised rahvaesindajatega toimuvad suletud uste taga ning nende sisu on salajane.

Der Spiegeli väitel külastas eelmisel nädalavahetusel Berliini haiglat, kus Navalnõid ravitakse, ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) delegatsioon.

Kui esmaspäeval teatas Charité haigla, et Navalnõi toodi kunstlikust koomast välja ja on kontaktne, siis pärast seda on tema seisund teadete kohaselt veelgi paranenud. Der Spiegeli teatel on Navalnõi seisund parem, kui võiks sellises olukorras oodata.

Arstide arvates õnnestub Navalnõil füüsiliselt taastuda vähemalt 90% ulatuses, aga psüühiliselt on ta juba praktiliselt täielikult taastunud. Arstid usuvad, et Navalnõi jäi ellu ainult tänu pilootidele, kes otsustasid Omskis maanduda, ja sellele, et ta sai juba sealses lennujaamas meedikutelt atropiini.

Valvet Navalnõi ümber tugevdati

On selge, et Berliini politsei tahab uued tapmiskatsed välistada. Kui Navalnõi seisund veelgi paraneb, võib arvestada, et tema juures hakkab käima rohkem külastajaid. Der Spiegeli ja Bellingcati andmetel saab Navalnõi taas rääkida ning arvatavasti suudab meenutada üksikasju kuni kokkuvajumiseni lennukis teel Tomskist Moskvasse.

Navalnõi ütlused võivad rünnaku taga olevate inimeste jaoks ohtlikud olla, mistõttu on Navalnõi ümber suurendatud nii julgeolekuametnike arvu kui ka kontrolli tihedust ning ta on haiglas otsese valve all.

Saksamaa liiduvalitsuse andmetel rünnati Navalnõid närvimürgiga Novitšok, enne kui ta 20. augustil lennukis kokku vajus. Der Spiegeli andmetel lähtuvad Saksa julgeolekuvõimud sellest, et tegemist oli Vene salateenistuse operatsiooniga.