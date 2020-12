Ajakiri Time valis aasta inimesteks Joe Bideni ja Kamala Harrise

„Ameerika loo muutmise eest, näitamise eest, et empaatia jõud on suurem kui lõhestamise raev, ravitsemise visiooni jagamise eest leinavas maailmas on Time’i aasta inimesed 2020 Joe Biden ja Kamala Harris,” kirjutas Time’i peatoimetaja Edward Felsenthal, vahendab CNN.

Aasta äriinimeseks nimetati Zoomi tegevjuht Eric Yuan. Videovestlusteenus tõusis populaarsuse tippu koroonaviiruse kriisi tõttu, mis sundis inimesed kodus töötama ja õppima.

Kategoorias aasta kaitsjad (Guardians of the Year) nimetas Time aktiviste Assa Traoréd, Porche Bennett-Beyd ja rassiõigluse nõudjaid, pandeemiaga võitlevaid eesliini tervishoiutöötajaid ning dr Anthony Faucit.

Time’i eriti mõjuka isiku valimise traditsioon sai alguse 1927. aastal, kui tiitliks oli „aasta mees” (Man of the Year). Hiljem muutus see „aasta inimeseks” (Person of the Year) ja see antakse isikule, grupile, liikumisele või ideele, millel on viimase aasta jooksul kõige suurem mõju olnud. Alati ei pruugi aasta inimene olla positiivne kangelane. Näiteks aasta inimene 1938 oli Adolf Hitler.

Varem avaldatud nominentide nimekiri peegeldas selgelt aasta kõige dramaatilisemaid sündmusi. Selles olid Biden, president Donald Trump, eesliini tervishoiutöötajad, Fauci ja rassiõigluse liikumine.

Aasta sportlaseks nimetati NBA korvpallur LeBron James ja aasta meelelahutajaks Lõuna-Korea poistebänd BTS.