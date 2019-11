Airbnb lubas pärast viie inimese hukkumist peomajadele lõpu teha

Üleilmne majutusteenuste vahendaja teatas, et astub samme selleks, et võidelda loata pidude korraldamise vastu ning vabaneda omanike ja üürnike pahatahtlikust käitumisest, vahendab uudistekanal Sky.

31. oktoobril tapeti Californias Orindis viis ja sai vigastada veel kolm inimest, kui Airbnb kaudu välja renditud majutusasutuses korraldati reeglitevastaselt Halloweeni pidu, millele ilmus umbes 100 inimest.

Associated Pressi andmetel üüris majapidamise välja naine, kes väitis, et põgenes oma perega piirkonnas möllavate maastikupõlengute eest. Omanik Michael Wang uskus, et tema koju kogunes kümmekond inimest, ent pärast kaebusi naabritelt müra üle sai selgeks, et seal oli inimesi oluliselt rohkem.

Airbnb pressiesindaja Ben Breit ütles CBS-ile, et rentniku konto blokeeriti.

Telekanal NBC teatas, et omanik pidas ühe öö pikkust broneeringut juba algul kahtlaseks ja tuletas üürnikule ka eelnevalt meelde, et mingeid pidusid tema kodus korraldada ei tohi.

Üritus päädis 19-aastase Vallejo Oshiana Tompkinsi, 22-aastase Tiyon Farley, 24-aastase Omar Taylori, 23-aastase Ramon Hill juuniori ja 29-aastase Javin County surmaga.

Juhtunu asjaolud on veel segased, ent on teada, et ohvrid surid tulistamise tagajärjel.

Airbnb tegevjuht Brian Chesky ütles, et "see, mis neljapäeva õhtul Orinda linnas juhtus, oli õudne". "Tunnen kaasa peredele ja naabritele, keda see tragöödia mõjutab. Töötame nende toetamise nimel," lubas ta.