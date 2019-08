Air Canada sai prantsuse keele vähese kasutamise tõttu trahvi

Michel Thibodeau ütles CBC-le, et on kohtuotsusega rahul, ja avaldas lootust, et tulevikus on Air Canada lendudel erinevad märgid ka prantsuse keeles.

"Sildid peavad olema võrdse kvaliteediga," ütles ta. "Ma ootan, et paari kuu pärast võime lennata ükskõik millise Air Canada lennukiga ja lõpuks on märguanded mõlemas ametlikus keeles."