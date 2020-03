Air Baltic: eile Milanost Riiga lennanud reisijal diagnoositi koroonaviirus. Kokku oli pardal 44 inimest

Sama lennuga tulnud reisijate arv on 39, lisaks neile viis pardameeskonnaliiget, teatas lennufirma. Air Baltic informeeris kõiki asjassepuutuvaid valitsusasutusi.

Delfi saatis lennufirmale täpsustavad küsimused selle kohta, kas lennul oli Eestist pärit reisijaid ja mis rahvusest on nakatunu. Eesti terviseametist öeldi, et neile pole Läti terviseametist laekunud infot selle juhtumi kohta, pole hetkel teada, et pardal oleks olnud mõni Eesti kodanik.

Läti Delfi kirjutab, et mainitud nakatunu naases suusareisilt, ta käis kuurortlinnas, mis asub Itaalia põhjaosas Šveitsi piiri lähedal. Ta oli seal 29. veebruarist kuni 7. märtsini. Lisatakse, et eilsel lennul oli reisijate hulgas Läti kodanikke 25. Mis rahvusest olid teised, pole artiklis välja toodud. Kõigil lennul olnutel soovitatakse nüüd 14 päeva kodus karantiinis olla ja sümptomite ilmnemisel arstidega suhelda.

Tervishoiu ja turvalisuse kaalutlustel otsustas Air Baltic viivitamatult tühistada kõik oma lennud Milano ja Verona suundadel kuni aprilli lõpuni. Reisijad, kellel on kehtivad broneeringud selleks perioodiks tühistatud lennusuundadel, saavad vajaliku lisainfo oma võimaluste kohta otse lennufirmalt.

Veel neljapäeval kinnitati lennufirmast, et lende Põhja-Itaaliasse vähendatakse, kuid osad jäävad ikka töösse. Air Balticu kommunikatsioonijuht Alise Briede kinnitas siis Ärilehele, et lennufirma järgib pädevate institutsioonide korraldusi ning vastavalt sellele ka tehakse otsuseid. "Lennupersonali on instrueeritud, kuidas tuleb viiruse kahtluse korral käituda ning lennukis on vajalik ennetav varustus olemas."

Eestis on praeguseks koroonaviirusesse nakatunud kümme inimest.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

