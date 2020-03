Agressiivne testimine aitas Itaalia linnal uute nakatunute arvu nullini viia

Vò linna edu näitab, kui vajalik on viia läbi laialdast testimist, eraldamaks sümptomiteta viirusekandjad ülejäänud elanikkonnast - lähenemisviis, millele Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on viimastel päevadel tugevat toetust avaldanud.

WHO kutsus sel nädalal kõiki riike üles tegema agressiivseid pingutusi, märkides, et Lõuna-Korea ja Taiwan on sellega nakkuse leviku piiramisel edu saavutanud. "Meie põhisõnum on: testige, testige, testige," ütles oraganisatsiooni juht Tedros Adhanom Ghebreyesus esmaspäeval.

Professor Crisanti sõnas, et mujal maailmas seni veel ebaharilik testimisviis Vò'is andis teadlastele võimaluse saada seal haigusest täielik “epidemioloogiline pilt”.

Testimise esimene voor, mis hõlmas kogu linna elanikkonda, leidis aset veebruari lõpus, ja sellega tuli välja, et kolm protsenti elanikkonnast, kellest pooltel polnud mingeid sümptomeid, olid uudsesse koroonaviirusesse nakatunud.

Teine testimisvoor, mis samuti hõlmas kogu elanikkonda, leidis aset umbes 10 päeva hiljem ja selleks hetkeks oli nakatunute hulk linlastest langenud pelgalt 0,3%-ni.

Oluline on aga see, et selles teises voorus tuvastati vähemalt kuus isikut, kes olid nakatunud, kuid kellel polnud sümptomeid. Tänu testimisele nad isoleeriti. "Kui neid poleks tuvastatud, oleks nakkusahel jätkunud," selgitas Crisanti.