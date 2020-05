Aftonbladet: Rootsi riigiepidemioloog Anders Tegnell on saanud mitmeid tapmisähvardusi

„Enda pärast ma väga ei muretsenud, aga ma võtan väga tõsiselt seda, kui see on suunatud minu perekonna vastu,” ütles Tegnell politseile, teatab Aftonbladet.

19. märtsil sai Tegnell Aftonbladeti teatel oma tööaadressile e-kirja.

„Mulle on teatavaks saanud, et äärmiselt ohtlike, ülimalt sihikindlate isikute (läänerannikult) ringkond on otsustanud sind „neutraliseerida”,” kirjutati e-kirjas muu hulgas ning teatati ka, et on otsustatud rünnata Tegnelli lähedasi.

Politsei küsitles riigiepidemioloogi, kes ütles, et tunneb ennast ebamugavalt.

„See ei ole üldse hea tunne,” ütles Tegnell.

See pole aga ainus ähvardus, mis Tegnell on saanud teatab Aftonbladet.

Kaks päeva varem saadeti ähvarduskiri Tegnelli koju.

Viis päeva varem saatis keegi interneti kaudu ähvardussõnumi Tegnelli lähedasele.

Pärast korduvaid ähvardusi otsustas Tegnelli ülemus, Rootsi Rahvaterviseameti (Folkhälsomyndigheten) peadirektor Johan Carlson esineda regulaarsel pressikonverentsil ja rõhutada, et Tegnellil on silmapaistev roll, aga otsuste eest ei vastuta tema.

„See siin on ametkond, mis töötab olukorrahinnangutega. Mitte kunagi varem ei ole me saanud nii positiivset reageeringut, aga mitte kunagi varem ei ole olnud ka sellist kriitikalainet mõnede töötajate vastu,” ütles Carlson.

Politseil ei ole õnnestunud ähvardajaid leida ja eeluurimine on nüüd lõpule jõudnud.

Probleemiks sai muu hulgas see, et ähvardaja kasutas niinimetatud ajutist e-postiteenust ja politseil ei õnnestunud saatjani jõuda.

Kontrollitud on ka Tegnellile saadetud kirjal leiduvaid sõrmejälgi ja DNA-d, aga need ei andnud samuti mingeid niidiotsi edasi liikumiseks.