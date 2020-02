Aftonbladet: Rootsi peaministri Olof Palme mõrvas kahtlustatakse nüüdseks surnud isikut ja juurdlus lõpetatakse

Palme lasti maha 1986. aasta 28. veebruaril Stockholmis Sveavägenil. Esimese astme kohtus mõisteti mõrvas süüdi vägivaldne kurjategija Pettersson, aga teise astme kohus mõistis ta õigeks.

„Me töötame nüüd jälgedel, mis on ülimalt huvitavad. Minu eesmärk on, et me suudaksime selle aasta esimesel poolaastal kellelegi süüdistuse esitada või lõpetada eeluurimise,” ütles prokurör Petersson Rootsi televisiooni SVT saatele „Veckans brott” („Nädala kuritegu”).

Küsimusele, kas mõrva lahendamisele on lähemale jõutud, vastas Petersson: „Minu arvamuse järgi jah, seda oleme me teinud.”

Aftonbladeti andmetel ei esitata aga kellelegi süüdistust. Selle asemel lõpetatakse uurimine, sest kahtlused on suunatud nüüdseks surnud isiku vastu.

Aftonbladeti väitel on tegemist mehega, kes on juurdluses figureerinud, aga kes ei ole Christer Pettersson.

Rootsi endine peaprokurör Sven-Erik Alhem ütles SVT saatele „Aktuellt” samuti, et näib ülimalt ebatõenäoline, et süüdistus Palme mõrvas esitatakse elusolevale isikule.

„Ma ei suuda uskuda, et prokurör oleks nii käitunud, kui keegi oleks elus,” ütles Alhem. „Esiteks oleks selle isiku vastu olnud suunatud põhjendatud kahtlus ja siis oleks tal kaitsja. Prokuröril poleks lubatud teha avaldust enne lõplikku teadaannet ja siis oleks kaitsja, kellel oleks lubatud juurdluse materjalidega tutvuda, esitanud oma argumendid.”