AFP allika teatel avastati Indias koroonaviirus 17 Itaalia turistil

Itaalia on üks suuremaid koroonaviiruse koldeid, kus on surnud 79 ja nakatunud üle 2500 inimese. India ametlik nakatumisjuhtumite arv on vaid 21.

Pärast seda, kui eelmisel kuul Indiasse saabunud 23-liikmelise turismigrupi kahe liikme koroonaviiruse proovid osutusid Rajasthani osariigis positiivseks, pandi ülejäänud 21 eile New Delhis karantiini.

„21 turistist 15 koroonaviiruse proov on osutunud positiivseks. Me ootame teiste proovide tulemusi,” ütles anonüümseks jäänud allikas.

Üle maailma on nüüd koroonaviirusesse surnud umbes 3200 inimest ja nakatunuid on üle 90 000. Kõige suuremad nakkuskolded on Hiina, Lõuna-Korea, Itaalia, Iraan ja Jaapan.

India on tugevdanud viirusevastaseid meetmeid, sealhulgas ei lase ta enam riiki inimesi Itaaliast, Iraanist, Lõuna-Koreast ja Jaapanist, välja arvatud diplomaadid ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad.