Afganistanis kukkus alla USA sõjaväe sidelennuk

„Ghazni provintsis Afganistanis kukkus eile alla USA Bombardier E-11A. Kuigi allakukkumise põhjus on uurimisel, ei ole viiteid sellele, et selle põhjustas vaenlase tuli. Me anname täiendavat informatsiooni, kui see muutub kättesaadavaks,” ütles Afganistanis asuvate USA vägede esindaja, kolonel Sonny Leggett Twitteris, vahendab CNN.

Lennuki allakukkumise kohta selles piirkonnas tuli varem mitmeid erinevaid teateid. Tegemist on suures osas Talibani kontrolli all oleva piirkonnaga, mis asub Kabulist edelas.

E-11A-d kasutatakse lahinguväljal olevate vägede ja peakorteri vaheliseks sidepidamiseks ning USA õhujõudude piloodid on seda varem nimetanud „WiFiks taevas”.