Afganistani rahukõnelused algasid üleskutsetega relvarahule ja naiste õiguste tagamisele

Veel enne, kui vaenupooled omavahel lähipäevil silmast-silma läbirääkimisteks maha istuvad, kutsusid mitmed riigid ja organisatsioonid neid jõudma viivitamatule vaherahule ja leppima kokku naiste õiguste tagamises, vahendab Reuters.

USA president Donald Trump, kes loodab enne valimisi teatada lõpust Ameerika pikimale konfliktile, väljendas omalt poolt valmisolekut lubada piirkonnale (finants-)abi juhul, kui osapooltel õnnestub kokkuleppele jõuda.

Avatseremoonia toimus päev pärast 11. septembri terrorirünnakute (9/11) 19. aastapäeva. Toonane rünnakute seeria päädis kuu aega hiljem ameeriklaste sõjalise sekkumisega Afganistanis. Tänase päevani viibib seal tuhandeid USA sõjaväelasi, kuigi nende arv väheneb jõudsalt.

USA välisminister Mike Pompeo kutsus täna vaenupooli üles kasutama võimalust sõlmida terviklik rahulepe, tunnistades samal ajal paljusid ees seisvaid väljakutseid.

"Teie poliitilise süsteemi valik on teie teha," ütles Pomepo avatseremoonial Katari pealinnas Dohas. "Ehkki pole olemas ühest ja kõigile sobivat lahendust... usume kindlalt, et kõigi afgaanide õiguste kaitsmine on teie jaoks parim viis vägivallaspiraali katkestamiseks."

Afganistani rahunõukogu juht Abdullah Abdullah ütles, et isegi kui pooled ei suuda kõigis punktides kokku leppida, peaksid nad tegema kompromisse.

"Minu delegatsioon on Dohas ja esindab poliitilist süsteemi, mida toetavad miljonid meie kodumaa eri kultuurilise, sotsiaalse ja etnilise taustaga mehed ja naised," ütles ta.

Talibani liider mulla Baradar Akhund ütles, et Afganistanil peaks olema "islamisüsteem, kus kõik riigi hõimud ja rahvused saavad elada oma elu ilma igasuguse diskrimineerimiseta armastuses ja vendluses".

"Läbirääkimistel võib tekkida probleeme, kuid need peaksid kannatlikkusega edasi liikuma," ütles ta.

Ametnikud, diplomaadid ja analüütikud ütlevad, et kuigi mõlema poole jõudmine läbirääkimiste laua taha oli suur saavutus, ei tähenda see, et tee rahuni oleks lihtne, arvestades, et vägivald üle kogu riigi on taas tõusu teel.