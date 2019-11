Afganistani ämmaemandad saavad kätte Eesti e-õppe tunnistused

Neljandat korda e-õppe vormis läbi viidav ämmaemandate koolitus toimus sel aastal Sheberghani linnas, Jawzjani provintsis, Põhja-Afganistanis. Ibn Yamini nimelises terviseinstituudis käisid 7 kuu jooksul koos 30 ämmaemandust õppivat tudengit ja juba praktiseerivat ämmaemandat, kes Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli (TTK) lektorite ja tudengitest mentorite abiga lahendasid e-õppes erinevaid naiste tervisega seotud küsimusi.

MTÜ Mondo arengukoostöö projekti raames antakse kohalikes raadiojaamades eetrisse naiste tervise teemalisi teateid. Oktoobris käisid täiendõppe läbinud ämmaemandad tervisehariduslikke loenguid andmas piirkonna viies koolis, kokku 720 koolitüdrukule. Järgnevatel kuudel viivad koolituse läbinud ämmaemandad provintsi neljas maapiirkonnas ellu tervise- ja hügieenikampaaniat. Kohalik õppeasutus saab vajalikke õppevahendeid ja -tarvikuid. Kursust jälgib Afganistani Ämmaemandate Ühingu (AMA) liige, kes aitas valida osalejad ja kontrollib kursuse vastavust kohaliku õppekavaga. Samuti töötab kursuse juures meditsiiniharidusega tõlk.

Videosilla vahendusel homme TTK tunnistust kätte saav Marzia Bignizhad kiidab kursust: "Ma ei ole veel kunagi Sheberghani linnast kaugemal käinud, kuid oskan inglise keelt ja hindan väga, et sain osaleda sellel kursusel. Olen saanud kursuse jooksul juurde palju enesekindlust, et jagada oma erialalisi kogemusi teiste naistega. Afganistanis on ikka veel suureks probleemiks, et mehed ei tohi ravida naispatsiente ja nii ei saagi paljud naised raseduse ja sünnituse ajal vajalikku terviseabi. Minu suurim unistus on saada heaks arstiks, et anda naistele parim võimalik arstiabi," ütleb ta.