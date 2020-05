Adiós, karantiin! Hispaanlastel lubati üle seitsme nädala taas väljas sporti teha

Ühe maailma halvima COVID-19 puhanguga silmitsi seisnud Hispaania kehtestas märtsis karmide meetmetega eriolukorra, sundides suurema osa elanikkonnast kodudesse jääma, välja arvatud hädajuhtudel. Väljas trenni tegemine ja põhjuseta jalutamine keelati, tõkestamaks haiguse levikut ja vältimaks tervishoiusüsteemi kokkukukkumist, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Kuigi välitingimustes sportimine on taas lubatud, kutsus peaminister Pedro Sánchez inimesi üles endiselt järgima sotsiaalse distantseerumise juhiseid ning tegutsema ettevaatlikult.

„Täna astume uue sammu piirangute lõdvendamiseks, kuid peame seda tegema ettevaatlikult ja vastutustundlikult. Viirus on endiselt meiega,” säutsus Sánchez hommikul oma Twitteri kontol.

Kuna nakatumise arv on märgiliselt langenud ja haiglad on taas jalad alla saanud, on Sanchezi valitsus seadnud fookuse riigi etapiviisilisele taasavamisele ja majanduse elavdamisele. Eelmisel nädalavahetusel lubati alla 14-aastastel lastel tund aega päevas järelvalve all väljas viibida.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) avaldas reedel arvamust, et riigid peaksid piirangutest loobuma järk-järguliselt, olemaks valmis epideemia naasmise korral neid taas kehtestama.

Hispaania peaminister Sanchez kuulutas sel nädalal välja neljaetapilise kava, mille eesmärk on jõuda juuni lõpuks n-ö uude normaalsusesse.

Ülerahvastatuse vältimiseks avalikes kohtades on valitsus kehtestanud vahetustega süsteemi, mille kohaselt erinevatel vanusegruppidel on võimalik väljas viibida erinevatel aegadel.

Ettevõtted, kes tegutsevad korraldustele vastavalt, sh juuksurid, võivad oma uksed avada esmaspäevast, kuid baarid ja restoranid jäävad endiselt vähemalt nädalaks suletuks.

