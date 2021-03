Abiorganisatsiooni teatel raiuvad Mosambiigi mässulised lastel päid maha

Alates Islamiriigiga seotud mässuliste tegevuse algusest 2017. aastal on tapetud üle 2500 inimese ja 700 000 on kodudest põgenenud, vahendab BBC News.

Save the Children teatas, et on rääkinud põgenenud perekondadega, kes on teatanud kohutavatest tegudest naftarikkas provintsis.

Üks ema rääkis, et pidi pealt vaatama oma 12-aastase poja tapmist sel viisil, kui koos lastega põgeneda püüdis.

„Sel ööl rünnati meie küla ja majad pandi põlema,” rääkis naine. „Kui see kõik algas, olin ma oma nelja lapsega kodus. Me püüdsime metsa põgeneda, aga nad võtsid mu vanima poja ja raiusid tal pea maha. Me ei saanud midagi teha, sest ka meid oleks tapetud.”

Veel üks naine ütles, et mässulised tapsid ta poja, kui tema ja ülejäänud kolm last olid sunnitud põgenema.

„Pärast minu 11-aastase poja tapmist mõistsime me, et ei ole enam ohutu minu külla jääda.” ütles naine. „Me põgenesime minu isa majja teise külla, aga mõni päev hiljem algasid rünnakud ka seal.”

Mässulisi nimetatakse kohapeal Al-Shababiks, kuigi neil ei ole teadaolevaid sidemeid Somaalia samanimelise rühmitusega. Nad on vandunud avalikult truudust Islamiriigile ja Islamiriik on Mosambiigis rünnakuid korraldanud.

USA välisministeerium on mässulised terroriorganisatsiooniks tunnistanud.

Organisatsioon ei ole eriti rääkinud oma motiividest, juhtkonnast ega nõudmistest.

„Me hõivame [linnu], et näidata, et praegune valitsus on ebaõiglane. See alandab vaeseid ja annab kasumi bossidele,” ütles eelmisel aastal üks mässuliste juht.

Mees rääkis islamist ning soovist saada islamivalitsus, mitte uskmatute valitsus.