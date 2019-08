Abikaasa ootas tulistamises tapetud naise matustele üksikuid inimesi, kohale tuli aga sadu

Tema lapselaps Tyler ütles: "Inimesed rääkisid mulle, et nad on pärit eri uskudest, erinevatest linnadest. See on lihtsalt uskumatu, kui palju armastust ja tuge igaüks teist on üles näidanud."

Pärast Basco loo kuulmist ütles matusekodu direktor BBC-le, et nad on otsustanud katta matuse kõik kulud.

Harrison Johnson ütles: "Pärast postituse jagamist on meid saatnud tohutu toetus. Meie privileeg on austada ja teenida kogukonda, et proovida seda koormat kergendada pärast meie linna laastanud tragöödiat.

"Tahtsime lihtsalt anda oma panuse, et aidata mingilgi väikesel viisil."