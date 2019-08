Abielupaar võib Sardiinia liiva kaasavõtmise eest aastateks vangi minna

Tabatud mees ja naine ütlesid, et tahtsid liiva "suveniirina" koju viia ega saanud aru, et olid toime pannud kuruteo, vahendab uudistekanal BBC.

Sardiinia kuulsat valget liiva peetakse avalikuks varaks ja selle väljaviimine saarelt on rangelt keelatud.

Juba aastaid on saareelanikud kurtnud loodusvarade, sh liiva varastamise üle.

Abielupaari ähvardab teo eest ühe kuni kuue aasta pikkune vanglakaristus raskendavatel asjaoludel, milleks on just nimelt üldkasutatava vara vargus.

Juba 1994. aastal keelati juurdepääs Sardiinia kirdeosas asuvale Budelli saare tuntud roosale rannale.

Võimud on mures, sest igal aastal kaob mitu tonni saare väärisliiva.

"Liivarannad on Sardiinia üks peamisi vaatamisväärsusi. Seal on kaks ohtu: üks on tingitud erosioonist, mis on osaliselt looduslik ja osaliselt tingitud kliimamuutustest tulenevasr merepinna tõusust; teine ​​on turistide poolt liiva varastamine," ütles Sardiinia pealinna Cagliari elanik ja keskkonnateadlane Pierluigi Cocco BBC-le.

"Ainult murdosa Sardiiniat külastavatest turistidest kulutab oma aega kuni 40 kilogrammi liiva kaevamisele. Kui aga jagasime selle arvu kahega ja korrutaksime 5%-ga miljonist turistist aastas, tooks see pelgalt mõne aastaga kaasa märkimisväärse rannaalade kadumise - viimased on aga peamine põhjus, miks Sardiinia saar turiste köidab."

Turistid, peamiselt eurooplased, sh mõned itaallased, villivad liiva pudelitesse, et need hiljem internetioksjonidel maha müüa.