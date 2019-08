Abhaasia presidendivalimistel esimeses voorus võitjat ei selgunud

Valimiste esimeses voorus ükski kandidaat üle 50% häältest ei saanud. Kvartšia kuulutas, et toimunud valimised näitasid, et „Abhaasia on kinnistunud demokraatliku riigina”, vahendab RBK.

Valimiste esimene voor toimus eile. Kui läbi olid töötatud 154 valimisringkonnast 150 tulemused juhtis senine president Raul Hadžimba 26,6 protsendiga. Teisel kohal oli endine asevälisminister Oleg Aršba 24,9 protsendiga ja kolmandal opositsioonierakonna Amtsahhara esindaja Alhas Kvitsinia, kes oli saanud 24,6 protsenti häältest.

Aršba kampaaniameeskond teatas aga oma häälte lugemise tulemusena, et teise vooru ei pääseta.