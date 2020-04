ABC News: USA luure hoiatas koroonaviiruse kriisi eest juba novembris

Muret väljendati USA sõjaväe Meditsiiniluure Riikliku Keskuse (NCMI) novembrikuises luureraportis, teatasid kaks dokumendi sisuga tutvunud allikat.

Raport oli elektrooniliste luureandmete ja satelliidifotode analüüsi tulemus. See tekitas ärevust, sest kontrolli alt väljunud haigus kujutaks endast tõsist ohtu USA vägedele Aasias, mis sõltuvad NCMI tööst. USA valitsus oleks võinud tegutsema hakata palju varem, et valmistuda kriisi Ameerikasse jõudmiseks.

„Analüütikud jõudsid järeldusele, et see võib olla kataklüsmiline sündmus,“ ütles üks allikas NCMI raporti kohta. Seda briifiti seejärel väidetavalt mitu korda Riigikaitse Luureagentuurile, Pentagoni ühendstaabile ja Valgele Majale. Eile õhtul tegi Pentagon aga avalduse, milles eitas selle luureraporti olemasolu.

Allikad kirjeldasid alates hoiatusest novembris korduvaid briifinguid detsembris poliitikakujundajatele ja otsustajatele kogu föderaalvalitsuses ja Valge Maja Riiklikus Julgeolekunõukogus. Kõik see kulmineerus üksikasjaliku selgitusega presidenti igapäevasel luurebriifingul jaanuari alguses, teatasid allikad.

„Selle luurepoole ajajoon võib ulatuda kaugemale tagasi, kui see millest me räägime,“ ütles allikas esimeste teadete kohta Wuhanist. „Aga sellest kanti kindlasti ette alates novembri lõpust kui millestki, mille kohta peab sõjavägi seisukoha võtma.“

Pärast raporti avaldamist hakkasid tänupühade aegu konfidentsiaalseid kanaleid mööda ringlema ka teised luurekogukonna bülletäänid, teatasid allikad. Nendes analüüsides öeldi, et Hiina juhtkond teab, et epideemia on kontrolli alt väljas, kuigi varjab seda informatsiooni teiste riikide ja tervishoiuorganisatsioonide eest.

Eile avaldas USA kaitseministeerium NCMI direktori, kolonel Shane Day avalduse.

„Praktika kohaselt ei kommenteeri Meditsiiniluure Riiklik Keskus avalikult spetsiifilisi luureasju. Läbipaistvuse huvides praeguse rahvatervisealase kriisi ajal võime me siiski kinnitada, et meedia teated koroonaviirusega seotud toote/hinnangu kohta Meditsiiniluure Riikliku Keskuse poolt 2019. aasta novembris ei ole tõesed. NCMI mingit sellist toodet ei ole olemas,“ öeldakse avalduses.