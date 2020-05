Aasia õppetunnid koroonaviiruse tõkestamiseks? "Tegutsege kiiresti"

Just pandeemiariskide sügavamat teadvustamist, mis tuleneb varasematest kogemustest SARSi ja muude puhangutega, nimetatakse üheks põhjuseks, miks mitmed Aasia piirkonnad näivad COVID-19-ga mõnevõrra paremini hakkama saavat kui suurem osa lääneriike, märgib ajaleht The Wall Street Journal.

3,7 miljonist tänaseks kinnitatud koroonajuhtumist umbes kolm neljandikku tulevad Lääne-Euroopast ja USA-st. Ida-Aasiast, kus viirus esmakordselt tekkis, ja Kagu-Aasiast - kus elab umbes kolmandik maailma elanikkonnast - tuleb pelgalt 1/15 kõigist nakatunutest, ehkki tasub ka märkida, et mõned Aasia riigid on testinud kõigest murdosa oma populatsioonist.

Hongkongis möödus sel nädalal 14 päeva viimase nakatunu tuvastamisest, Taiwanil täitus aga hiljuti kolm nädalat ilma ühegi kodumaise juhtumita. Lõuna-Korea, mis oli kriisi algul üks enim kannatanud riike, leevendas kolmapäeval sotsiaalse distantseerimise nõudeid pärast seda, kui terve aprillikuu vältel leidis aset aset vähem uusi nakatumisi kui kriisi tipphetkel ühel päeval, mil diagnoositi 909 nakatunut. Tai ja Vietnam on suurematest puhangutest aga sootuks pääsenud.

Isegi Singapuris ja Jaapanis, kus kolded moodustusid eelmisel kuul ootamatult, pole probleem enam kontrolli alt väljunud ega elanikkonna hulgas suurenenud - seda suuresti tänu varasemale valmisolekule haigusele reageerida ja kodanike valmidusele vabatahtlikult kodus püsida.

Foto: Scanpix

Näib, et Hiinas on koroonaviiruse levik alates pühapäevast piirdunud pelgalt mõne üksiku juhtumiga, ehkki selle ilmne edu nõudis dramaatilisemaid samme, sealhulgas inimkonna ajaloo ühte suurimat massikarantiini.

Kõigis neis kohtades püsib oht uute puhangute tekkeks, eriti kuna riigid lõdvendavad piiranguid ja lubavad kodanikel vabamalt liikuda. Mõnes piirkonna riigis, näiteks Indoneesias, võideldakse aga endiselt nakatumiste arvu kasvuga.

Mitmete Aasia riikide strateegiates on sarnasusi, mis ekspertide sõnul on aidanud neil siiani suhteliselt hästi edasi liikuda, sealhulgas nende kalduvus reageerida kiiremini haiguse ohu varajaste märkide puhul, tuginedes tõsiasjale, et laiem avalikkus toetab sotsiaalsetele kontrollimeetmete kehtestamist.