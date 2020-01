Äärmuslased ründasid USA-Keenia sõjaväebaasi

Allikad kinnitasid Reutersile, et sõjaväebaasi, mis asub Lamus, rünnati selle kõrval oleva lennuraja kaudu. "Terroristid on rünnanud lennurada Lamus, mis asub otse sõjaväebaasi kõrval, mis võõrustab paljude riikide, sh Keenia ja USA sõjaväelasi. Teadaolevalt lahingud jätkuvad siiani," rääkis sõjaväeallikas Reutersile.

Baasis on sadu sõjaväelasi.

Terrorirühmitus teatas, et nende märtrid on osa ameeriklaste varast juba suutnud hävitada. Organisatsioon põhjendas oma rünnakut USA tegevusega moslemiriikides üle maailma, kirjeldades kõnealust baasi kui "üht paljudest piirkonnas asuvaist USA islamivastaste ristisõdade stardiplatvormidest".

Al-Shabaab on al-Qaidaga seotud islamistlik mässuliste rühmitus, mis on võtnud eesmärgiks kukutada ÜRO toetuse saanud Somaalia valitsus. Viimane on koostöös USA Aafrika väejuhatusega viimastel nädalatel korraldanud mitu vastulööki al-Shabaabi sihtmärkidele.

Möödunud aastal tegi organisatsioon terrorirünnaku Keenia pealinnas Nairobis, kus hukkus 21 inimest.

USA väed alustasid terrorismivastaseid ja piiriturvalisuse operatsioone Lamu baasis 2017. aastal.