Aafrika Liit püüab peatada Euroopa Liidu plaani toimetada põgenikud merelt Aafrikasse tagasi

Ühisdokument rõhutab ajalehe teatel, et Euroopa Liidul tuleb selgitada põhjalikumalt „piirkondlike maabumisplatvormide“ kontseptsiooni, kuid märgib ka, et „Aafrika mandrile maabumisplatvormide loomine aafriklastele, kellel on soov taotleda rahvusvahelist kaitset Euroopas, läheb vastuollu rahvusvahelise õiguse, Euroopa Liidu õiguse ja Aafrika Liidu õiguslike normidega“.

„Aafrikasse nn maabumisplatvormide ülesseadmine tähendaks de facto kinnipidamiskeskuste loomist, kus rikutakse Aafrika põgenike põhiõigusi ja mõrandatakse sügavalt Aafrika Liidu riikide solidaarsuse printsiipi,“ seisab ühisavalduses.

Aafrika Liit väljendab seni avaldamata dokumendis ka rahulolematust Brüsseli otsusega neid Aafrika põgenikke puudutavas küsimuses mitte laua taha kutsuda, märkides, et see seab kahtluse alla senise märkimisväärse arengu omavahelistes suhetes.