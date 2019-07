Aafrika kuumalaine järel saabub ebatavaline jahedus: kardetakse külmarekordite purunemist

Ilm jaheneb Arktikast peale tuleva külma õhu tagajärjel uuel nädalal kõikjal Põhja-, Ida-, Kesk- ja Lääne-Euroopas, surudes välja Aafrika kuuma ja tuues kohati kümne või enama kraadi võrra madalama temperatuuri kui käesoleval nädalal.

Eestis on tuul nõrk kuni täna õhtuni, siis tugevneb põhjarannikul kirdetuul puhanguti 13 m/s. Kui esmaspäeval jääb Põhja-Euroopat katma kõrgrõhuala, siis Venemaa põhjaaladel muutub aktiivsemaks madalrõhkkond ja selle lohk ühes jahedama õhumassiga kandub üle Eesti.

Kahe kontrastse õhumassi piiriala ümbritsev pilvevöönd on aga võrdlemisi kitsas ja võib vaid üksikuid vihmahooge tulla. Idakaare tuul on öösel veel tugev, päevaks nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 12..17, Edela-Eestis 20 kraadi ümber, päeval 18..23, Saare- ja Pärnumaal võib veel 25 kraadini tõusta.

Teisipäevaks laieneb uuesti kõrgrõhkkonna serv üle Eesti. Kuid jahedas õhumassis on soodsad tingimused rünkpilvede arenguks ja mõnest üksikust võib ka hoog vihma tulla. Õhutemperatuur on öösel 8..13, Edela-Eestis veel üle 15 kraadi. Päeval on arenevate pilverünkade tõttu päikest vaid laiguti ja õhutemperatuur piirdub 14..19 kraadiga.

Tuul pöördub põhjakaarde ja tugevneb.

Kolmapäev on läänepoolse kõrg- ja ida pool valitseva madalrõhuala piirimail pilverünkadega. Hoog vihma võib tulla eelkõige Ida-Eestis. Põhjakaare tuul on tugev eelkõige põhjarannikul ning Hiiu- ja Saaremaal. Õhutemperatuur öösel 6..11, rannikul kuni 14, päeval 14..17 kraadi.

Neljapäeval kõrgrõhkkonna mõju küll väheneb, kuid hoiab meist tihedamad sajupilved ikka eemal. Üksikud hoovihmad siiski välistatud pole. Tuul rahuneb. Õhutemperatuur öösel 7..12, rannikul kuni 14, päeval taas 15..20 kraadi.