90 riiki, üle 100 000 nakatunu: maailm heitleb Covid-19 üha kiirema ja laiema levikuga

USA-s kasvas hukkunute arv reedel 14-ni, kui Seattle'i piirkonnas teatati veel kahest surmast. Kõik USA surmajuhtumid, välja arvatud üks, on tulnud Washingtoni osariigist, kus on riigi kõige tõsisem viirusepuhang, mille keskmes on sealne vanadekodu. Seal tuvastatud juhtumid tõusid reedel 79-ni. Washingtoni kuberner Jay Inslee ütles reedel, et osariik moodustab vanurite hooldusasutuste, sealhulgas Kirklandis asuva keskuse, kus hulk inimesi on surnud või haigestunud, abistamiseks kriisikomando.

USA-s väljendasid riigiametnikud vajadust suurema testimise järele, kui positiivsete juhtumite arv riigis kõige enam kannatanud osariikides mitmekordistus ja ilmnesid esimesed haigestunud mitmel pool üle riigi.

Foto: Scanpix

USA osariikide kohalikud ametnikud hoiatasid haavatavaid elanikkondi vältima avalikke kogunemisi, samal ajal kui üha enam organisatsioone tühistasid üritused, koolid hakkasid tunde läbi viima videosilla teel ja ettevõtted käskisid töötajatel töötada kodust.

Juhtumite arv kasvas reedel peale Washingtoni ka Californias, Texases, Massachusettsis, New Jerseys ja Põhja-Carolinas. Reede hilisõhtul teatas Ameerika Iisraeli avalike suhete komitee, et kaks sel nädalal pealinnas Washingtonis toimunud iga-aastasel konverentsil osalenut andsid viiruse suhtes positiivse proovi. Mõlemad nakatunud tulid New Yorgist.