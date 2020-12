89aastasena suri Briti spioonikirjanik John le Carré

Nõukogude Liit vaenas teda aastaid, ent 1987 sai le Carré loa veeta seal kaks nädalat Nõukogude kirjanike liidu külalisena. Väidetavalt oli tollase N Liidu juhi abikaasa Raissa Gorbatšov le Carré suur fänn, kirjutati värskes BBC järelhüüdes. Moskvas viibimist ja materjali kogumist tähistas 1989. aastal ilmunud romaan "Vene maja".

Mitmed le Carré romaanid on tegelenud maailma eri piirkondade probleemidega. Muuhulgas on ta sõna võtnud poliitika osas, nii avaldas le Carré jaanuaris 2003 väljaandes The Times essee pealkirjaga "Ühendriigid on hulluks läinud", milles protesteeris Iraagi sõja vastu.

"Kuidas Bushil ja tema huntal õnnestus Ameerika viha bin Ladeni pealt Saddam Husseini peale juhtida, on üks suur avalike suhete ajaloo trikke", kirjutas ta toona.

John le Carré oli kaks korda abielus ning nelja poja isa.

Eesti keeles ilmus temal esimesena "Väikeses Saksa linnas" (Eesti Raamat 1973, sarjas Mirabilia), millele alles 1991 järgnes "Spioon, kes pääses külma käest" (Kupar 1991). Hiljem on ilmunud veel "Vene maja", "Eliitmõrv", "Meie mäng", "Väike trummitüdruk", "Smiley meeskond", "Ustav aednik", "Jäägitu sõprus", "Misjonilaul", "Meie moodi reetur", Spioonide pärand" jt.