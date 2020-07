87-aastane USA ülemkohtunik saab taas vähiravi, ent ei kavatse veel oma ametist loobuda

87-aastane Ginsburg ütles kohtu poolt tehtud avalduses, et perioodiliste uuringute käigus veebruaris, millele järgnes biopsia, avastati maksakahjustused, mistõttu ta alustas 19. mail keemiaravi. Onkoloogide sõnul on Ginsburgi seisundi kohta avalikustatud teave osutanud, et tema kõhunäärmevähi levik on tõsine, vahendab Telegraph.

Ginsburg, ülemkohtu vanim liberaalne kohtunik, ütles, et ravi annab positiivseid tulemusi ja ta jätkab seda kaks korda nädalas. Varem raviti tal kõhunäärmevähki 2019. ja 2009. aastal.

"Ma talun keemiaravi hästi ja mind julgustab minu praeguse ravi edu," sõnas Ginsburg. "Olen sageli öelnud, et jään ülemkohtu liikmeks niikaua, kuni suudan seda tööd teha täie jõuga. Olen selleks täielikult võimeline."

Ginsburgi tervist jälgitakse tähelepanelikult, sest vaba ametikoht ülemkohtus võib anda vabariiklasest presidendile Donald Trumpile võimaluse nimetada üheksaliikmelisesse kohtusse juba kolmas kohtunik, mis muudaks selle veelgi konservatiivsemaks. Kohtus on konservatiividel juba praegu enamus: viis nelja vastu, nende seas on kaks Trumpi poolt ametisse nimetatud kohtunikku - Brett Kavanaugh 2018. aastal ja Neil Gorsuch 2017. aastal.

Ginsburg ütles, et arstid proovisid kõigepealt immuunravi, kuid see ei andnud tulemusi.

2018. aastal võitles ülemkohtunik kopsu- ja 1999. aastal jämesoolevähiga.

Tema viimati tehtud uuring 7. juulil näitas "maksakahjustuste olulist vähenemist" ja mitte ühtegi uut haigust, teatas Ginsburg.

Kolmapäeval vabastati Ginsburg Johns Hopkinsi haiglast Baltimore'is pärast võimaliku nakkuse ravi, kuna ta oli läbinud protseduuri sapijuha stendi puhastamiseks, mis pandi sisse mullu augustis. Mais läbis ta infektsiooni põhjustanud sapikivi mittekirurgilise ravi. Ginsburg ütles, et need kaks haiglas viibimist polnud tema vähiga seotud.

Ginsburg hakkas keemiaravi saama kuus päeva pärast seda, kui kohus lõpetas esimest korda oma ajaloo jooksul telefonikonverentsi teel suuliste argumentide kuulamise. Seda seoses koroonaviiruse pandeemiaga tõstatatud terviseprobleemidega. Kohus läks suvepuhkusele 9. juulil. Ginsburg tegi oma tervise kohta avalduse aga alles sel reedel.