83-aastane dalai-laama viidi Indias haiglasse

83-aastane Tiibeti vaimne juht põgenes Indiasse 60 aastat tagasi pärast ebaõnnestunud ülestõusu Hiina võimu vastu, vahendab BBC News.

„Arstid on diagnoosinud tal rinnainfektsiooni ja seda ravitakse. Tema seisund on nüüd stabiilne. Teda ravitakse seal 2-3 päeva,” ütles dalai-laama isiklik abi Tenzin Taklha Reutersile.

Hiina võttis Tiibeti oma kontrolli alla 1950. aastal ja peab dalai-laamat ohtlikuks separatistiks. Kes on tema järeltulija, kui ta sureb, on nii ebaselge kui ka vaidlusalune.

Hiina väidab, et õigus järeltulija valida on Hiina juhtkonnal. Dalai-laama kordas aga eelmisel kuul, et tiibetlased ei lepi ühegi Hiina valitud vaimse juhiga.

Tiibeti budistliku usundi järgi läheb kõrgeima laama hing pärast tema surma lapse kehasse.