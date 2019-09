73-aastane India naine tõi ilmale kaksikud

Imikud toodi neljapäeval ilmale keisrilõike teel. Naise arst Uma Shankar ütles Guardianile, et emal ja tema lastel on tervis hea.

Mangayamma Yaramati ja tema abikaasa, 82-aastane Andhra Pradeshist ütlesid, et nad on alati tahtnud vanemateks saada, kuid ei ole suutnud ühtki last eostada. Yaramati ütles BBC Telugule, et nad olid oma kogukonnas häbistatud just sellepärast, et nad olid lastetud.

"Nad kutsusid mind lastetuks daamiks," ütles ta ja lisas, "proovisime mitu korda ja külastasime arvukalt arste, nii et see on minu elu kõige õnnelikum aeg."

Doktor Shankar ütles, et tema patsiendi eest hoolitseti "teaduslikul viisil". "Temaga tegeles kolm arstide rühma: üks hoolitses tema üldise tervise eest, teine hoolitses toitumise eest ja kolmas raseduse eest." Neid kolme jälgiti iga päev, lisas ta.

Manngayammal algas menopaus 25 aasta eest, mistõttu võeti munarakk doonorilt ja viljastati see pereisa spermaga, rääkis Shankar ajalehele Hindustan Times. “Õnneks naine rasestus esimeses tsüklis ja jaanuaris sai lõpuks selgeks, et ta on tõepoolest rase.”

Kaksikute isa ütles BBC Telugule: "Oleme uskumatult õnnelikud."

Manngayamma võib olla maailma vanim naine, kes on eales sünnitanud. Doktor Shankar ütles, et tema patsiendi sünnitunnistuse järgi sündis ta 1946. aastal.

2016. aastal sai lapse 72-aastane India naine Daljinder Kaur, kes sünnitas poja.

Küsimusele, kuidas nad oma laste eest hoolitsevad, vastas Rajarao: „Miski pole meie kätes. Kõik, mis peaks juhtuma, juhtub. See kõik on Jumala kätes.