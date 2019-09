70 last lapsendanud vene preestrile esitati pedofiiliasüüdistus

Heategevuslike algatuste eest Venemaal palju kiitust pälvinud isa Nikolai Stremski on pedofiiliakahtluse tõttu vahi alla võetud, kirjutab Vene väljaanne Moscow Times.

Punase Risti ja Vene valitsuse määratud auhinna laureaat Stremski arreteeriti väidetavalt selle nädala teisipäeval. Kohaliku meedia sõnul algatasid võimud algul kriminaaluurimise vabaduse piiramise kahtlusega.

Orenburgi kohtu otsusega peab vaimulik viibima kuni 12. novembrini eeluurimisvanglas ja teda ähvardavad süüdistused vägistamises, rünnkus ja vanemlike kohustuste mittetäitmises. Vene seaduste järgi saab nende süütegude eest mõista vastavalt 20 aastat, 12 aastat ja kolm aastat vangistust.

Kohtu korraldusel võeti vahi alla ka Stremski adoptiivtütar ja tolle abikaasa. Uudisteagentuuri Interfax teatel on juhtumi ohvrid mitmed Stremski lapsendatud alaealised.

Stremski on süüd eitanud ja mitmed tema käe all üles kasvanud inimesed on tema kaitseks sõna võtnud. Siiski on ta vaimulik ajutiselt ekskommunikeeritud, kuni juhtumit uuritakse. 2015. aastal peatati isa Nikolail samuti ajutiselt vaimulikuna tegutsemise õigused, sest mees oli tabatud purjuspäi autoroolist.